Gianni Morandi dopo l’incidente domestico: le condizioni del cantante riportate dalla moglie Anna

A 3 mesi di distanza dalle gravi ustioni provocate da un incidente domestico, ecco come sta oggi Gianni Morandi: il racconto della moglie Anna

Le condizioni di salute di Gianni Morandi preoccupano ancora parecchio i fan, dopo l’incidente domestico che gli è costato gravi ustioni alle mani e ad altre parti del corpo. La strada per la guarigione completa è del resto ancora molto lunga, come ha fatto sapere sua moglie Anna Dan in un’intervista al settimanale “Di Più Tv”.

A circa tre mesi di distanza da quando il cantante rischiò di morire in un gigantesco braciere acceso in giardino per bruciare delle sterpaglie, ecco com’è dunque cambiata la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni Morandi: come sta oggi?

Salvatosi per miracolo aggrappandosi ai rovi in attesa dei soccorsi, Gianni Morandi è stato ricoverato per lungo tempo in ospedale, mentre oggi sta affrontando un delicato percorso di riabilitazione. Come rivelato dall’adorata moglie nella suddetta intervista, il cantante di Monghidoro si reca in ospedale ogni giorno per fare le medicazioni. Ammettendo di non sapere ancora quando potrà riprendersi del tutto, Anna ha tuttavia asserito come si stia impegnando molto per tornare al più presto a suonare la chitarra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Lasciata per qualche giorno la sua Bologna, Morandi si è del resto già recato a Milano in sala di registrazione. Oltre alla recente collaborazione con Jovanotti, il 76enne sta infatti provando nuovi arrangiamenti, in preparazione forse del prossimo Festival di Sanremo.