Gianni Morandi e Anna Dan sono innamorati più che mai

Gianni Morandi e Anna Dan: la foto di coppia che rincuora i fan.

Gianni Morandi e Anna Dan sono più innamorati che mai! La loro complicità la si nota anche negli scatti che il cantante di Monghidoro pubblica sui social. Proprio di recente, Morandi ha proposto una foto su Instagram in cui appare accanto a sua moglie.

Entrambi sorridono felici. L’immagine è corredata dalla seguente didascalia. Gli hater quindi si mettando il cuore in pace: niente può scalfire l’amore tra Gianni e sua moglie! Gianni è reduce da una stupenda performance al Festival di Sanremo 2022. Pur non avendo vinto, Morandi è riuscito a ritagliarsi attenzione da parte del pubblico, tramite il brano “Apri tutte le porte”. Al festival l’artista si è piazzato al terzo posto.

Gianni Morandi: la quotidianità con Anna

Anche Sanremo 2022 è passato agli annali e Gianni Morandi è tornato alla vita di tutti i giorni, circondato dall’affetto dei suoi cari. Al momento, marito e moglie sarebbero innamorati e uniti e non lascerebbero trasparire il benché minimo segno di discordia. Il cantante romagnolo ha voluto condividere su Instagram la sua felicità assieme ai suoi follower. Certo, sono diverse le coppie famose che litigano, si separano o divorziano, ma non è certo il caso di Gianni e Anna.

Una coppia che non scoppia

Se Gianni Morandi e Anna Dan continuano a vivere la loro love story (iniziata nel 1994) altre coppie famose, che sembravano affiatate, si sono sciolte di recente. Una fra tutte quella formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Si parlava anche di problemi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma pare che la crisi per loro sia stata superata. Nonostante tutto, alcune riviste (tra cui GrandHotel) li descrivono come separati in casa.

Gianni e Anna si sono sposati nel 2004. La coppia ha un figlio, Pietro, nato nel 1997.