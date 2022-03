Sempre più a suo agio con se stessa ed in perfetto mood "body-positive" la cantante Arisa posa senza reggiseno per il magazine Flewid e spopola sui social

Arisa posa senza reggiseno per il magazine Flewid e la cantante diventa icona fotografica del concetto di resilienza e lotta alla vulnerabilità con il body positive. Arisa ha fatto la copertina in questione rispondendo ad un mood preciso: quello di incarnare la capacità delle donne e dell’essere umano di essere forti di fronte ai cambiamenti, alle nuove sicurezze con cui convivere, alle nuove carnalità, e “partorire” una versione migliorata di sé proprio attraverso la serenità nel superare avversità e preconcetti al seguito.

Arisa posa senza reggiseno e pubblica il book su Instagram

Il concetto di resilienza, inteso anche come adattamento, è diventato dunque il “vestito”, l’outfit etico con cui Arisa, grazie agli splendidi scatti di Riccardo Crecchi, si è fatta totem di cambiamento. Fanpage spiega che “il termine resilienza deriva dal latino ‘resalio’: è la capacità di risalire su una barca capovolta dal mare in tempesta. In quei casi, quando le onde si fanno alte e minacciose”.

Campionessa di resilienza e ritrovata sicurezza

E il magazine Flewid in Arisa ci ha visto una campionessa assoluta di consapevolezza e resilienza.

Ha scritto la disinibita cantante a corredo del servizio condiviso su Instagram: “Auguro a tutti voi di essere resilienti sempre”. E sempre sul social Cricchi le ha fatto eco: “Arisa è bella e lotta insieme a noi“.