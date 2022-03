Arisa mostra sui social i propri sex toys e sfata il tabù del piacere femminile

Arisa ha mostrato su Instagram i sex toys e ha confessato con naturalezza di utilizzarli. "Non sono solo per mancanza d'affetto", ha osservato

Arisa in questo ultimo periodo ha abituato i suoi fan ad una serie di post incentrati sulla scoperta della femminilità e alla consapevolezza del proprio corpo. L’artista non ha certo fatto eccezione quando qualche giorno fa ha condiviso un post nel quale raccontava di fare utilizzo dei sex toys.

“Non si usano solo per mancanza di affetto”, ha dichiarato.

Arisa mostra i suoi Sex Toys: la reazione sui social

Eppure c’è chi non avrebbe apprezzato le intenzioni della cantante di condividere pubblicamente una confessione così “intima e personale”.

Arisa ad ogni modo ha osservato: “I sex toys non si usano solo per mancanza di affetto, ma anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora compro il vibratore. A me non manca proprio niente, tranquilli”.

L’inno alla resilienza di Arisa: “Tutti noi abbiamo attraversato situazioni difficili”

Nel frattempo nelle scorse ore, Arisa ha condiviso su Instagram la copertina della rivista Flewid nella quale ha mostrato le sue morbide forme con grande naturalezza. Insomma un inno alla resilienza proprio come il tema contenuto nel numero della testata.

“Tutti noi abbiamo attraversato situazioni difficili e abbiamo dovuto affrontare momenti di stress. Quando le cose sono oscure e complicate, dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima.

Essere in grado di superare quell’evento aumenta la fiducia in se stessi”, ha scritto.