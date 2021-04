Gianni Morandi ha trascorso la Pasqua all'ospedale di Cesena e ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni di salute.

Gianni Morandi ha trascorso le festività pasquali all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato da quando si è procurato delle gravi ustioni nella sua casa di Bologna. Il cantante ha spiegato quali sarebbero le sue condizioni.

Gianni Morandi: a Pasqua in ospedale

Col suo solito ottimismo Gianni Morandi ha fatto gli auguri via social ai suoi fan e si è mostrato sorridente sul suo letto d’ospedale accanto ad un uovo di Pasqua. Il cantante si trova ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena, dove da settimane sta subendo medicazioni per via delle gravi ustioni da lui riportate a causa dell’incidente di cui è stato protagonista nella sua casa di Bologna (mentre bruciava delle sterpaglie).

“Il dolore provato nelle ultime settimane è stato fortissimo. E ancora non è finita. Senza l’aiuto dei farmaci non si può resistere. Ogni due giorni mi facevano una medicazione. Ma la medicazione è una cosa molto dolorosa e ti devono addormentare”, ha confessato il cantante, che ha riportato ustioni sul 15% del suo corpo.

Sui social in tanti hanno rivolto i loro auguri al cantante per una pronta guarigione e come sempre al suo fianco è rimasta presente la moglie, Anna Dan, che nei giorni scorsi gli ha fatto visita in ospedale (non senza polemiche sui social).