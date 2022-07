Gianni Sperti, nuova disavventura in Egitto: “Maledizione del Nilo”

Gianni Sperti, nuova disavventura in Egitto: l'opinionista di Uomini e Donne vittima della "Maledizione del Nilo".

Nuova disavventura in Egitto per Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne si sta concedendo una vacanza, ancora non è chiaro se in compagnia o solo, ma sembra che sia incappato in una vera e propra “maledizione del Nilo“.

Gianni Sperti: nuova disavventura in Egitto

Qualche giorno fa, Gianni Sperti è partito per una vacanza in Egitto. I fan che lo seguono da anni con affetto non si perdono mai le sue condivisioni social perché i tour sono documentati fin nei minimi dettagli, con scatti che lasciano senza fiato. Questa volta, però, il viaggio non è iniziato nel migliore dei modi. Appena arrivato in Egitto, Gianni si è reso conto che i suoi bagagli erano andati persi. Ha impiegato ben 5 giorni per riaverli indietro e, a distanza di poco, ha vissuto una nuova disavventura.

Il racconto di Gianni sulla “maledizione del Nilo”

Dopo aver trascorso qualche giorno a Il Cairo, Sperti ha preso un volo per raggiungere Luxor. Già prima di partire aveva una certa ansia per i suoi bagagli, motivo che l’ha spinto a tenere con sé la sua macchina fotografica. Arrivato a destinazione ha capito che i suoi timori erano del tutto fondati perché i bagagli erano stati persi ancora una volta. Che sia vittima di Scherzi a parte? Per ora non possiamo saperlo, ma Gianni è una furia.

Via Instagram, ha tuonato:

“La chiameremo la Maledizione del Nilo! (…) La compagnia è sempre la stessa Egyptair, con la quale non viaggerò mai più”.

Lo sfogo di Gianni Sperti

Sperti non è un viaggiatore alle prime armi e non gli era mai successo di vivere due disavventure del genere a distanza di pochi giorni.

Non a caso, ha aggiunto:

“Ho viaggiato tanto, molti di voi lo sanno perché mi seguite e non mi è mai successo“.

Fortunatamente, sbraitando un po’ più del solito, Gianni è riuscito a riavere le sue valige in poco tempo.