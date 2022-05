Gianni Sperti fa infuriare Tina Cipollari: “Fatti la puntata da solo”

Volano stracci tra Tina Cipollari e Gianni Sperti: l'opinionista vamp è andata su tutte le furie a Uomini e Donne.

Gianni Sperti si è messo in mezzo a una lite tra Fabio Nova e Tina Cipollari, e ha finito per scatenare l’ira della sua collega.

Gianni Speti contro Tina Cipollari

Volano stracci tra Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne: l’opinionista vamp ha avuto una discussione con Fabio Nova e l’uomo è arrivato a insultare persino il suo aspetto estetico.

Gianni Sperti è intervenuto nel tentativo di calmare le acque, ma le cose non sono andate per il meglio e ha finito per sortire l’effetto contrario: Tina infatti se l’è presa direttamente con lui e lo ha mandato a quel paese.

“Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte.

Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo. Dovevi essere oggettiva ed ammettere che erano delle belle fotografie. Io e te ci permettiamo di dire quello che pensiamo e come vogliamo. Però è giusto che loro rispondano come vogliono. Altrimenti sembra che noi abbiamo un potere che loro non hanno. Se lui si sente dire che è brutto può dirti che lo sei anche te. Non sindacare su lui che ti risponde dopo che gli hai detto che è brutto”, ha dichiarato Sperti, mentre Tina ha tuonato:

“Maria sono stanca di passare di quella che lancia il sasso per prima.

Questa diatriba è iniziata perché lui in un’altra puntata ha parlato in modo sgradevole di una sua ex. Io l’ho ripreso e lui mi ha aggredito. Da lì è nato tutto. Io non gli permetto di dire che sono una ce**a. Senti Maria, ciao, ma ciao proprio. Lo sai qual è la cosa peggiore di questo momento? Sei tu la cosa peggiore e più fuori luogo sei tu. Perché tu fai proprio finta di non capire pur di venirmi contro e ti dico vai a quel paese.

Fatti la puntata da solo, vai al Diavolo, vai all’inferno e vai a fare in c**o“.

I due troveranno il modo di chiarire?