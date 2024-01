Giappone, crepa su finestrino della cabina di pilotaggio: Boeing rientra in aeroporto

Brutti attimi di spavento per i passeggeri della All Nippon Airways. Non ci sarebbero stati per fortuna feriti.

Un volo Boeing della All Nippon Airways è stato costretto a far ritorno in aeroporto a seguito di una crepa che è stata registrata nella cabina di pilotaggio. Stando a quanto riporta la BBC non ci sarebbero stati per fortuna feriti. Sul velivolo si trovavano a bordo 59 passeggeri ai quali vanno aggiunti anche i sei membri dell’equipaggio. Chi viaggiava sul mezzo è stato infine indirizzato ad altri voli.

Crepa di un finestrino della cabina di pilotaggio in Giappone: l’episodio

Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Sapporo, nell’isola di Hokkaido e si stava dirigendo a Toyama, nell’isola di Honshu. Il portavoce della compagnia aerea, interpellato dalla BBC, ha spiegato che il rilevamento della crepa non ha influenzato “il controllo o la pressurizzazione del volo”. L’esperto John Strickland ha evidenziato che in via occasionale può apparire anche una “frattura da stress”, causata dall’usura.

Il precedente

L’episodio è avvenuto a poche settimane di distanza da quello che ha visto coinvolto un Boeing 737. In questo secondo caso non si è trattato di un 737 Max 9, ma un modello precedente che, secondo Strickland non era tuttavia datato.