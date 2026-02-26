Giardini Naxos: sequestra e picchia l’ex, fermato per tentato femminicidio

Un uomo di 41 ani è stato arrestato per tentato femminicidio nei confronti dell’ex fidanzata ai Giardini Naxos (Messina). I dettagli.

Giardini Naxos, sequestra e picchia l’ex

Un uomo di 41 anni è stato fermato nel Messinese con l’accusa di tentato femminicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe segregato in casa l’ex fidanzata di 35 anni, le avrebbe sequestrato il cellulare, al fine di trovare prove di un tradimento, l’avrebbe inoltre picchiata violentemente e avrebbe tentato di strangolarla e scaraventarla dalla tromba delle scale.

L’episodio risalirebbe alla notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi, le indagini sono partite dopo la segnalazione da parte dei genitori della donna, i quali avevano appunto segnalato che la figlia, nella sua abitazione ai Giardini Naxos, era stata violentemente percossa dall’ex convivente. Dalla indagini è emerso che, a decorrere dal settembre 2025, l’uomo non avrebbe accettato la scelta della donna di interrompere la relazione, dando via a una serie di violenze fisiche e psicologiche, fino all’aggressione descritta prima.

Il giudice del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura di Messina, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere del 41enne accusato di tentato femminicidio, commesso ai Giardini Naxos nella notte tra l 21 e il 22 febbraio scorsi.