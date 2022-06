Gigi D’Alessio cancella la Tatangelo dal suo show: la richiesta fatta agli ospiti

Gigi D'Alessio avrebbe imposto un veto su Anna Tatangelo durante il suo show Uno come te - Trent'anni assieme.

Gigi D’Alessio avrebbe vietato agli ospiti del suo show Uno come te – Trent’anni insieme, di menzionare la sua storica compagna, Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio cancella Anna Tatangelo dal suo show

L’unione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è naufragata nel gelo più totale e infatti il celebre cantante avrebbe preferito non menzionare la sua storica compagna durante il suo evento in piazza Plebiscito per i suoi 30 anni di carriera.

Secondo indiscrezioni Gigi D’Alessio avrebbe vietato anche ai suoi ospiti di menzionare o ringraziare la sua storica compagna, che – oltre ad avergli dato suo figlio Andrea – è stata senza dubbio una parte importante della sua vita, musicale e non. Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma senza dubbio Gigi D’Alessio non ha mai amato parlare di Anna Tatangelo dopo il loro addio (avvenuto nel 2020).

I motivi del gelo tra i due

In particolare la cantante di Sora se la sarebbe presa con il suo famoso ex perché non l’avrebbe messa al corrente personalmente della gravidanza della sua attuale compagna, Denise Esposito, che a gennaio 2022 lo ha reso padre del suo quinto figlio. La cantante edi Sora in diretta tv aveva scagliato una frecciatina a D’Alessio affermando che lei e suo figlio Andrea avessero appreso della gravidanza di Denise attraverso i giornali e che lui non li avesse chiamati personalmente.

Oggi anche Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la serenità accanto a Livio Cori, e non ha più attaccato pubblicamente Gigi D’Alessio per come sono andate le cose tra loro.