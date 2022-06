Gigi D’Alessio, tra gli assenti al concerto per i 30 anni Anna Tatangelo e Nino D’Angelo: perché?

Non tutti sono stati invitati al grande concerto di Gigi D'Alessio per i 30 anni di carriera. Perché Anna Tatangelo e Nino D'Angelo erano assenti?

I 30 anni di Gigi D’Alessio sono stati celebrati con un concerto speciale e molti sono gli artisti e i personaggi dello spettacolo che hanno festeggiato con il cantante questo importante traguardo. Eppure molte persone non hanno potuto fare a meno di notare che né la ex Anna Tatangelo né Nino D’Angelo erano presenti.

Qual è il motivo?

Gigi D’Alessio, perché Anna Tatangelo e Nino D’Angelo erano assenti?

Non ci sarebbe dato sapere almeno per il momento il motivo per cui i due artisti non sarebbero stati presenti sul palco con Gigi D’Alessio. Tra le ipotesi più probabili vi sarebbe quella di un rapporto che si sarebbe incrinato per via di alcuni passati trascorsi. Anna Tatangelo che come sappiamo è stata legata con il cantante per circa 14 anni e dalla loro relazione è nato nel 2010 Andrea, aveva rivelato nello studio di Verissimo di aver saputo della nascita del quinto figlio dell’ex compagno attraverso i media.

C’è di più. Secondo la testata Chi Magazine pare che alla base delle incomprensioni tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo possa centrare Livio Cori, nemmeno a dirlo, è l’ultima relazione di Anna Tatangelo. In ogni caso sui social per ciò che riguarda i diretti interessati tutto tace.

Gigi D’Alessio e Fiorello insieme sul palco: il duo diverte e intrattiene

Nel frattempo chi ha seguito l’evento andato in onda su Rai 1 si sarà divertito nel vedere Gigi D’Alessio e Fiorello insieme sullo stesso palcoscenico.

Ad un certo punto lo showman siciliano ha elogiato due dei figli del cantante ossia Ilaria per la sua bellezza e Luca (LDA) per il recente disco di platino: “Dovrebbero darti il figlio di platino!”, ha affermato.