Le fake news possono diffondersi in pochi minuti, creando allarme ingiustificato. Nelle ultime ore, a finire nel mirino delle voci infondate è stato Gigi D’Alessio, coinvolto in una presunta notizia di furto nella sua abitazione, prontamente smentita dal cantante stesso.

Gigi D’Alessio fa chiarezza sul presunto furto da 80mila euro: la verità del cantante

Questa mattina sui social è circolata una notizia che parlava di un presunto furto nella casa di Gigi D’Alessio, con un bottino di 80mila euro in contanti e una chitarra donata dall’amico Pino Daniele. Tuttavia, il cantante napoletano ha prontamente chiarito l’accaduto tramite una storia su Instagram, rassicurando i fan: “Vi ringrazio della solidarietà che mi state dimostrando, ma fortunatamente non è successo niente: non ho subito nessun furto a casa e stiamo tutti bene”.

L’artista ha spiegato che la voce sarebbe stata inventata da qualcuno con troppo tempo libero: “Probabilmente qualche buontempone si è svegliato stamattina e non avendo niente da fare ha pensato bene di inventarsi questa storia”.

Gigi D’Alessio e la chitarra mai regalata da Pino Daniele: tutta la verità

Oltre a chiarire la notizia del furto, D’Alessio ha precisato anche la questione legata alla chitarra: “Tra l’altro tra me e Pino Daniele ci sono stati tanti regali, ma mai una chitarra”.

La vicenda ha suscitato preoccupazione anche tra i familiari del cantante. La figlia Ilaria, 33 anni, non ha nascosto il suo disappunto sui social, sottolineando: “Indipendentemente dal suo lavoro pubblico, mio padre è un uomo con figli e famiglia. Perché farci preoccupare? Senza parole, davvero”. Un episodio che, per fortuna, si è rivelato del tutto infondato, ma che ha evidenziato quanto le fake news possano creare allarme e confusione in breve tempo.