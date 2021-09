Gigi D’Alessio nonno ter: è nata Giselle, la figlia di Claudio

Gigi D’Alessio, che si appresta a diventare genitore per la quinta volta, è tornato a rivestire i panni del nonno: è nata la piccola Giselle.

Fiocco rosa per Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, infatti, è diventato nonno per la terza volta. Dopo averlo fatto già due volte, per il cantante napoletano, è arrivata questa nuova gioia. Negli scorsi giorni, infatti, è nata la piccola Giselle, la figlia di Claudio D’Alessio e della compagna Giusy Lo Conte.

A dare la notizia è stato proprio il padre della piccola Giselle. Mediante un lungo post sul suo account Instagram, infatti, il figlio dell’ex marito di Anna Tatangelo, ha annunciato che Giselle era venuta al mondo alle prime ore del 15 settembre 2021.

Gigi D’Alessio nonno per la terza volta

Nel tenero e commuovente post, si vede la piccola Giselle avvolta in un lenzuolo bianco.Ovviamente, la bambina, è raffigurata mentre dorme, avvolta tra le calde braccia della mamma Giusy.

A commento dello scatto anche un tenero messaggio. In questo, la coppia ha voluto spiegare il perché la scelta fosse ricaduta proprio sul nome Giselle. Dopo nove lunghi mesi, la loro vita è tornata a dipingersi di rosa. “Giselle significa ‘Promessa’ quella che faccio a me stesso di essere un papà degno delle mie figlie“. Insomma, un messaggio davvero molto bello quello che si cela dietro la scelta del nome Giselle.

Non è finita qui.Claudio ha poi proseguito il suo discorso, facendo i complimenti alla sua compagna, elogiandola ed esaltando la sua “bravura” come mamma.

Giselle è la nipote di Gigi D’Alessio

Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, ha detto che, pur essendo consapevole delle difficoltà che il crescere un bambino comporta, questo, sarà un lungo ma piacevole cammino. Tutto ciò sarà consentito proprio grazie alla moglie Giusy. Proprio con lei, Claudio ha trovato la stabilità, la sicurezza, la serenità per poter mettere su un progetto familiare serio.

Come molti fan ricordano, la prima figlia di Claudio è stato il frutto dell’amore dell’imprenditore campano con la sua compagna di allora. La ragazza, infatti, ha 15 anni e i due genitori erano giovanissimi.

Gigi D’Alessio e la nuova compagna in dolce attesa

Dopo alcune relazioni e flirt, il figlio di Gigi D’Alessio ha conosciuto Giusy, con cui ha trovato stabilità e serenità. Quella necessaria per pensare ad un progetto familiare. Insomma, per la famiglia D’Alessio è un periodo molto bello e intimo. Anche il padre di Claudio, il ben più famoso Gigi, dopo la fine della lunga e tormentata storia con Anna Tatangelo, si appresta a diventare padre per la quinta volta.