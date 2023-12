Continua a essere insultato sui social Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, la 22enne brutalmente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. A seguito degli insulti ricevuto, l’avvocato dell’uomo ha già presentato due querele per diffamazione e si prepara a sporgere una nuova denuncia.

Gino Cecchettin insultato sui social, l’avvocato: “Presentate due querele per diffamazione”

Gino Cecchettin è finito nel mirino degli haters. Il papà di Giulia viene ripetutamente criticato e insultato sui social.“Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti”, ha dichiarato Stefano Tigani, avvocato di Cecchettin. “Lasciate in pasce quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare”.

Il legale ha anche affermato di aver già presentato, nei giorni scorsi, due querele per diffamazione per post comparsi su social network come Facebook e TikTok.

“A seguito di numerose segnalazioni giunteci da molti cittadini e apprese anche direttamente, il signor Gino Cecchettin, mio tramite, comunica che ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei propri confronti e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge”, ha scritto Tigani.

La querela di Elena Cecchettin contro il consigliere Stefano Valdegamberi

“È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente”, ha continuato l’avvocato.

Il rappresentante legale di Gino Cecchettin, inoltre, ha confermato all’ANSA di aver presentato una querela per diffamazione alla Polizia postale a nome del suo assistito per messaggi che contenevano frasi di odio nei confronti di Giulia diffusi online. Una seconda querela per diffamazione, a quanto si apprende, è stata presentata da Elena Cecchettin, sorella della vittima, contro il consigliere regionale ed ex consigliere della lista Zaia, Stefano Valdegamberi. Il politico, in un posto condiviso online, ha scritto che la ragazza “ha simboli satanici e fa la recita”.

Nonostante le prime iniziative legali intraprese falla famiglia Cecchettin, insulti e minacce di morte non si sono placate. Per questo motivo, il papà di Giulia presenterà una nuova denuncia alla Polizia Postale nei prossimi giorni.