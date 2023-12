Giulia Cecchettin, il padre Gino interverrà come ospite a Che tempo che fa

Per Gino Cecchettin sarà l'occasione di parlare della storia della figlia Giulia. L'uomo lancerà anche un appello contro la violenza sulle donne.

Nella prossima puntata di Che tempo che fa che andrà in onda domani sera, domenica 10 dicembre sul Nove, ci sarà un ospite d’eccezione. Fabio Fazio intervisterà infatti il padre di Giulia Cecchettin, Gino. L’intervento dell’uomo arriva a pochi giorni dal funerale della figlia che ha avuto luogo a Padova il 5 dicembre. Per Gino Cecchettin sarà anche l’occasione per lanciare un appello contro la violenza sulle donne.

Come di consueto, l’annuncio dell’intervento di Gino Cecchettin è stato fatto dalla stessa trasmissione del gruppo Discovery Italia attraverso i profili social ufficiali: “Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a Che Tempo Che Fa ospiteremo Gino Cecchettin”, si legge nel post. L’uomo porterà dunque

all’attenzione delle telecamere la storia della figlia.

Gli altri ospiti della puntata

A Che tempo che fa interverranno altri ospiti di primo piano, a cominciare da Claudio Baglioni che partirà a gennaio 2024 con il suo rock-opera show aTUTTOCUORE che raggiungerà le più prestigiose arene d’Italia. Non meno atteso l’arrivo del capitano della squadra italiana che ha trionfato all’ultima Coppa Davis, Filippo Volandri. Ad affiancare Fazio ci saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.