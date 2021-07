Giordano Mazzocchi presenta la nuova fidanzata: le foto via social

Giordano Mazzocchi si è finalmente deciso ad uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma. Tutto quello che c'è da sapere.

Archiviata la sua storia con Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma sui social.

Giordano Mazzocchi: la fidanzata

Giordano Mazzocchi è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di una ragazza di nome Arianna Mora, di professione parrucchiera.

Per l’ex volto di Uomini e Donne si tratta della prima storia d’amore importante dopo la fine della sua storia con Nilufar Addati, naufragata ormai da circa 2 anni. I due avevano preso parte insieme sia a Uomini e Donne che a Temptation Island, ma la storia d’amore è naufragata irrimediabilmente in un nulla di fatto. Oggi Giordano sembra aver ritrovato la felicità accanto ad Arianna, e in tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla coppia, che al momento si sta godendo le vacanze estive.

Nonostante si siano lasciati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno mantenuto rapporti pacifici e in tanti durante questi 2 anni hanno sperato in un ritorno di fiamma tra i due.

Giordano Mazzocchi e Nilufar: la rottura

Giordano non aveva mai parlato apertamente dei problemi che avrebbero portato lui e Nilufar Addati a lasciarsi, ma in seguito alla loro rottura aveva rivelato ai suoi fan: “ Sono una persona abbastanza riservata, lo sapete, ed è per questo che non voglio entrare nei dettagli perché non fa parte della mia persona. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene”.

In merito al suo rapporto con Nilufar invece aveva detto: “Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Vi prego, in questo momento difficile per entrambi, di avere un po’ di rispetto, rispetto che io e lei ci siamo sempre portati fino ad oggi e che continueremo a portarci”.

Giordano Mazzocchi: chi è la fidanzata Arianna

La nuova fiamma di Giordano Mazzocchi si chiama Arianna Mora e lavora come parrucchiera e modella.

Da sempre lontana al mondo dei riflettori non ama essere al centro dell’attenzione e infatti proprio per questo i suoi profili social sarebbero privati. Da tempo circolano voci sulla sua liaison con Giordano, ma i due si sono decisi a uscire allo scoperto solo adesso. La loro storia è destinata a durare?