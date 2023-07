Giorgia Meloni ha messo mano ai suoi profili social, nel pieno della giornata di inaugurazione per il nuovo treno Roma-Pompei, per commentare quanto accaduto in tarda mattinata a Torre del Greco.

Crollo della palazzina a Torre del Greco, le parole di Giorgia Meloni

Già di per sé molto impegnata nell’attività stampa di quest’oggi, Giorgia Meloni si è limitata (almeno per il momento) a manifestare solidarietà e vicinanza agli abitanti del comune alle porte di Napoli e ai soccorsi al lavoro sul posto con poche e semplici stringate parole: “Seguo con apprensione la vicenda del crollo di una palazzina a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e rimango costantemente aggiornata sulle operazioni di ricerca e soccorso. Ringrazio i soccorritori che in queste ore sono impegnati sul posto e rivolgo un pensiero di vicinanza alle persone coinvolte e ai familiari”.

Crollo di Torre del Greco: gli ultimi aggiornamenti

I vigili del fuoco e le autorità locali sono alacremente al lavoro sul luogo dell’incidente per cercare di mettere in sicurezza la zona del crollo, con la speranza che non ci sia nessuno sepolto sotto le macerie. Per il momento non si registrano vittime, ma soltanto quattro persone che sono per fortuna state estratte vive dal cumulo di calcinacci. Sarebbero inoltre per il momento tre le persone rimaste ferite dal crollo.