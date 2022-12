Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni torna a pallare del conflitto in Ucraina e rinnova la posizione dell’Italia a supporto della Nazione attaccata.

Ecco il suo discorso.

Giorgia Meloni sull’Ucraina: “L’Italia continuerà a fare quel che deve”

Il premier Meloni è intervenuta alla Farnesina, sede del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, durante la XVesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Giorgia Meloni ha esordito dicendo: “Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata, basta arrivare poco lontano da qui per vederlo, siamo in Europa non siamo in un posto così distante, noi abbiamo la consapevolezza di dover difendere l’ordine internazionale al quale eravamo abituati e che non è più scontato”.

Poi la Meloni ha ricordato a tutti che questa guerra non riguarda solo la Russia o l’Ucraina, ma siamo tutti coinvolti nel conflitto. Poi ha chiarito che una guerra che “se anche coinvolgesse solamente l’Ucraina mi vedrà in ogni caso dell’idea che l’Italia ha fatto quello che doveva fare e continuerà a fare quello che deve fare“.

La pace in Ucraina e il ruolo dell’Italia

Giorgia Meloni, durante il suo intervento, ha anche parlato di una possibile pace in Ucraina dichiarando che per ottenerla, a volte, non è necessario solo invocarla. Il premier ha detto: “Sono convinta che anche ai fini della pace nel conflitto ucraino sia stato importante il ruolo che ha giocato l’Italia, penso che se vuoi costringere due attori in campo a sedersi a un tavolo delle trattative, la prima regola deve essere che ci sia equilibrio tra le forze in campo altrimenti non avrai pace, avrai un’invasione e un’invasione non è mai pace”.