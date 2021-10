Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin vanno a convivere: l’annuncio via social

Giorgia Soleri ha annunciato via social che lei e il fidanzato Damiano David sarebbero pronti per andare a convivere.

Giorgia Soleri ha annunciato via social che presto lei e il fidanzato Damiano David – frontman dei Maneskin – andranno a vivere insieme.

Giorgia Soleri e Damiano David: la convivenza

A quanto pare la storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David procede a gonfie vele e infatti la modella (fidanzata da 5 anni con il cantante) ha svelato che si sarebbe stufata di andare di vivere da sola.

Dunque i due sono pronti per la convivenza? Sulla questione non si sa ancora nulla d’ufficiale e del resto entrambi hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata. “L’ho fatto per 6 anni (vivere da sola, ndr) ma ora basta!”, ha dichiarato Giorgia via social rispondendo alle domande dei suoi fan. Lei e Damiano David hanno sempre protetto strenuamente la loro privacy e la modella ha sempre difeso il suo diritto a essere conosciuta per la sua carriera e non per quella del fidanzato.

Giorgia Soleri: l’intervento

Di recente Giorgia Soleri si è sottoposta a un delicato intervento per cercare di guarire dall’endometriosi. Lei stessa ha annunciato via social di essersi dovuta sottoporre all’operazione e ai suoi fan ha anche confessato la sua speranza nel poter finalmente iniziare a vivere una vita normale senza i dolori e i disagi a lei causati dalla malattia.

“Questa operazione è una vittoria perché da domani potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e per troppo tempo non ho vissuto: la mia”, ha dichiarato Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri: la malattia

La fidanzata di Damiano David ha anche cercato di sensibilizzare la sua platea social riguardo la Vulvodinia, una malattia fortemente invalidante e contro cui lei starebbe combattendo da anni. “La chiamano “malattia invisibile” ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta. Così ho deciso di mostrarvi la parte più brutta, più marcia, più nera. Ma più reale.

Questa foto è stata scattata in una delle infinite notti che in questi otto anni sono state interrotte da dolore, brividi, urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita”, ha raccontato Giorgia Soleri in un post cercando di sensibilizzare i suoi fan riguardo questa difficile patologia. Sui social Giorgia Soleri ha anche deciso di parlare ai fan delle terapie da lei affrontate per cercare di guarire da questo male.