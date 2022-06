Giorgio De Pieri trovato morto dopo tre giorni: stroncato da un malore improvviso

Giorgio De Pieri è stato trovato morto nella sua casa a Ponzano: l'allarme lanciato dal medico che non lo aveva visto presentarsi all'appuntamento.

Tragedia a Ponzano Veneto, dove Giorgio De Pieri è stato trovato morto nella sua abitazione all’età di 64 anni. L’uomo sarebbe deceduto alcuni giorni prima del ritrovamento a causa di un malore improvviso, forse un infarto.

Giorgio De Pieri trovato morto

I fatti si sono verificati nella mattinata di lunedì 6 giugno 2022. Secondo quanto ricostruito, la settimana precedente avrebbe dovuto andare dal medico curante per effettuare alcune visite di controllo ma non si è presentato all’appuntamento. Qualche giorno dopo, il sanitario ha dato l’allarme al sindaco Antonello Baseggio e ai Vigili del Fuoco, così che potessero verificare cosa fosse successo all’anziano.

Entrati nel suo alloggio, che i servizi sociali del Comune gli avevano messo a disposizione da alcuni anni, hanno effettuato la tragica scoperta.

Giorgio, nativo di Pederobba, giaceva senza vita da tre giorni (come confermato dal medico legale). A stroncarlo sarebbe stato un malore, forse un infarto che non gli ha lasciato scampo. Data la morte naturale, le forze dell’ordine hanno dato il via libera allo svolgimento dei funerali della cui organizzazione si sta occupando il figlio.

Chi era

Chi conosceva Giorgio l’ha descritto come una persona molto schiva che non amava la compagnia.

Prima di vivere nell’alloggio in cui è stato trovato esanime aveva vissuto nel comune di Merlengo.