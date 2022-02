Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis, cosa c'è tra loro: l'ex di Gemma Galgani vuota il sacco.

Cosa c’è davvero tra Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis? L’ex di Gemma Galgani, dopo la paparazzata, ha rotto il silenzio e ha spiegato qual è il rapporto che ha con la giovane ex fidanzata di Paolo Brosio.

Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis

Durante il Festival di Sanremo 2022, una paparazzata molto interessante ha colpito l’attenzione degli amanti della cronaca rosa. Questa ritraeva Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis durante un party nella città dei fiori. Non è stato immortalato nessun bacio compromettente, ma è apparsa una complicità un po’ ambigua. La domanda, quindi, è nata spontanea: cosa ci fanno i due insieme? Finalmente Giorgio ha deciso di vuotare il sacco e, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha spieato cosa c’è davvero tra lui e Marialaura.

Giorgio Manetti vuota il sacco

Manetti ha raccontato di aver incontrato Marialaura a Sanremo, in occasione di una festa organizzata durante la settimana della kermesse musicale. La paparazzata pubblicata dal settimanale Novella 2000, però, non nasconde nessun flirt. “E’ stata solo una foto“, ha ammesso l’ex di Gemma Galgani. La complicità che i fan hanno notato era dettata soltanto dalla musica alta, che impediva loro di parlare. E’ per questo che si sono avvicinati e che il fotografo li ha immortalati: “Tutto qui“.

Nonostante tutto, Giorgio ha sottolineato che la De Vitis è “una persona molto carina“.

Giorgio Manetti torna in tv

Nessuna relazione in corso, quindi, tra Manetti e Marialaura, ma solo una semplice conoscenza durante una serata. L’ex di Gemma Galgani è felicemente single e, per ora, non intende fidanzarsi. Per quel che riguarda l’aspetto lavorativo della sua vita, invece, ci sono grandi novità. Giorgio potrebbe tornare presto in televisione. Ha ammesso:

“Riguarda il mio marchio di moda. E chissà, forse anche la televisione”.

Secondo alcune indiscrezioni, Manetti potrebbe essere uno dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022, in partenza su Canale 5 il 21 marzo 2022.