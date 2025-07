Dopo mesi di indiscrezioni e rumors, torna a far parlare di sé Giorgio Manetti, uno dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne. Il suo possibile ritorno nel celebre programma di Maria De Filippi ha acceso la curiosità dei fan, che da tempo sperano di rivederlo in studio. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? L’ex cavaliere è stato intervistato da Coming Soon e ha fatto chiarezza, raccontando i suoi progetti futuri.

Da Uomini e Donne a nuovi progetti: il percorso di Giorgio Manetti

Nel maggio 2018, Giorgio Manetti ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, pur restando una delle figure più associate al programma, soprattutto per il suo legame con Gemma Galgani, volto storico del trono over.

Dopo l’addio al dating show, Giorgio si è dedicato a diversi progetti televisivi regionali in Toscana, tra cui la conduzione di una rubrica di consigli sentimentali per il settimanale Mio.

Inoltre, ha continuato a lavorare con determinazione, cimentandosi anche nella recitazione: nel 2021 è stato protagonista del cortometraggio A Killer for a Friend, evento che lo ha portato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Attualmente, Giorgio sta preparando un nuovo progetto professionale, previsto per fine settembre, ma per il momento preferisce mantenere riservati i dettagli.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? L’ipotesi di un programma tutto suo

Intervistato da Coming Soon, Giorgio ha dichiarato di considerare poco probabile un suo ritorno a Uomini e Donne, sottolineando come, a suo avviso, le dinamiche del programma siano profondamente cambiate rispetto agli anni della sua partecipazione. Ha commentato con una punta di ironia che oggi la trasmissione potrebbe chiamarsi “Fenomeni e Fenomene… Giù la maschera!”.

Nel corso della chiacchierata, ha anche raccontato di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip nel 2020, ma di aver declinato l’invito, non sentendosi a suo agio con quel tipo di ambiente.

“Alfonso fu estremamente gentile con me, ma con la stessa gentilezza rifiutai di partecipare. Non me la sentivo di passare alcuni mesi in quella casa a contatto con personaggi più o meno “TeleVips”… Ma ringraziai comunque per la considerazione”.

Manetti ha inoltre commentato le attuali vicende legate a Gemma Galgani e Tina Cipollari, esprimendo un giudizio distaccato e augurando buona fortuna alla storica ex.

“Gemma Galgani? Un caso particolare, direi, dato che sono ben 16 anni che Gemma partecipa in quel programma, dicendo di cercare l’amore…le auguro buona fortuna! Angelo? Non ho idea di chi sia, sarà uno dei tanti che si sono susseguiti e non sarà sicuramente nemmeno l’ultimo. Anche Tina è lì in quello studio da tempo immemore, con la differenza che per Tina quella è una occupazione lavorativa a tempo pieno. Non l’ho più sentita”.

Sul fronte sentimentale, ha dichiarato che al momento non c’è nessuna persona speciale nella sua vita, sottolineando l’importanza per lui di valori come classe, educazione e simpatia nelle donne. Infine, ha anticipato di avere il desiderio di tornare in televisione, ma in qualità di conduttore di un format che coinvolga persone comuni, lontano dal mondo dei cosiddetti “fenomeni televisivi”.