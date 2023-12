Giorgio Panisi muore per shock anafilattico: il noto imprenditore, originario di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, aveva 53 anni. Panisi, oltre a essere molto conosciuto nella sua zona, era particolarmente apprezzato anche in altre regioni. Gestiva, infatti, il Blue Motel di Suzzara, in Lombardia, e la trattoria Quattro Venti di Curtatone.

Giorgio Panisi, noto imprenditore muore per shock anafilattico

A quanto si apprende, la morte di Panisi è stata causata dall’assunzione di un antibiotico per il mal di denti a cui era allergico senza averlo segnalato al medico. Il dramma si è consumato all’interno dell’abitazione della vittima. Solo alcuni ani fa, l’imprenditore era sopravvissuto a un arresto cardiaco indotto dalla stessa allergia.

Pare che il 53enne, dopo aver assunto l’antibiotico, sarebbe prima svenuto in giardino e poi in bagno. Prima di perdere completamente conoscenza, avrebbe chiesto aiuto alla madre che ha subito contattato il 112.

I funerali

Nonostante la segnalazione, quando i sanitari hanno raggiunto l’abitazione di Panisi, l’uomo era già morto. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione a Reggiolo. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre, presso la parrocchia del paese.

L’imprenditore, con la sua morte, lascia la madre Carla, la figlia Ambra, la compagna Nurie insieme ai figli Fabio e Giada, e i fratelli Daniele, Alberto e Lorenzo.