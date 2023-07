"Giovanni Allevi è morto": la bufala e i messaggi di cordoglio dei vip

Nella tarda serata del 13 luglio si è diffusa in rete una fake news secondo cui Giovanni Allevi sarebbe morto. A smentire la questione ci ha pensato lo stesso musicista e compositore attraverso i social, ma alcuni personaggi vip avevano già postato messaggi di cordoglio in suo onore.

Giovanni Allevi: la fake news sulla sua morte

Da tempo Giovanni Allevi sta combattendo contro un mieloma e, nelle ultime ore, è stato protagonista di una fake news sulla sua morte. In poche ore la bufala si è diffusa sui social, dove personaggi come Carlo Conti e Daniela Martani hanno dedicato messaggi carichi di cordoglio al musicista. La notizia falsa è poi giunta allo stesso Giovanni Allevi che, attraverso i social, ha deciso di smentirla scrivendo: Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per tornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto”.

Dopo la smentita fatta dal musicista, i messaggi di Carlo Conti e degli altri vip che lo avevano omaggiato via social sono presto scomparsi. Negli ultimi mesi Giovanni Allevi ha aggiornato spesso i fan sulle sue condizioni, e in tanti gli hanno espresso la loro solidarietà via social.