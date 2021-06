Giucas Casella che fine ha fatto? L’illusionista Giuseppe Casella Mariolo, la moglie, la lite con Mara Venier

Che fine ha fatto Giuseppe Casella Mariolo, il celebre illusionista che ha riscosso grande successo nel corso della sua lunga carriera?

Che fine ha fatto Giucas Casella, il famoso illusionista siciliano che nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto grande fama, ma allo stesso tempo ha causato molte polemiche? Scopriamolo in questo articolo

Che fine ha fatto Giucas Casella? La sua storia

Il noto mentalista nasce a Termini Imerese, nei pressi di Palermo, il 15 novembre del 1949, secondo di tre figli. Il padre è un muratore, mentre la madre fa la casalinga.

Le sue doti straordinarie emergono fin dall’infanzia, ed è il prete del paese che lo incoraggia a coltivare queste sue abilità. Cresciuto, e dopo aver mostrato il suo talento da mentalista su diverse navi da crociera, è nel 1978 che la sua carriera ha una vera e propria svolta: da quell’anno egli partecipa a “Domenica In”, fortemente voluto da Pippo Baudo, noto scopritore di personaggi televisivi.

Il suo successo aumenta sempre di più, toccando l’apice nel 1994, quando comincia il lungo e soddisfacente sodalizio con Mara Venier, che gli permette anche di recitare e interpretare nuovi personaggi, sempre all’interno di “Domenica In”.

L’ultimo suo impegno degno di nota risale al lontano 2008, quando è uno dei partecipanti dell'”Isola dei famosi”, da cui però si deve ritirare a causa di un piccolo malore.

Giucas Casella, che fine ha fatto e cosa sta facendo adesso

Il mentalista, che ha costruito la sua fama sul trucco delle mani incrociate, sulla camminata sui carboni ardenti e su esperimenti di fachirismo, ha notevolmente diradato le sue apparizioni televisive, anche causa Covid.

Giucas Casella ha ormai superato la settantina, e oltre sporadiche comparsate in alcuni programmi TV, adesso più che altro partecipa a sagre di paese o a eventi locali, in cui continua a praticare le sue note illusioni.

Giucas Casella che fine ha fatto? La lite con Mara Venier

A dispetto del lungo sodalizio, è da alcuni anni che Giucas Casella non parla più con la nota conduttrice delle reti RAI. Secondo il mentalista, questo è dovuto al fatto che egli abbia spesso partecipato ai programmi di Barbara d’Urso, con cui la Venier ha spesso avuto dissapori in passato.

Giucas Casella ha quindi chiesto perdono all’amica di lunga data, pregandola di scusarlo se si è mai sentita tradita dalle sue più recenti scelte professionali, In ogni caso, quello che lui spera è di poter ricucire l’amicizia, che si è tradotta in un grande successo per entrambi, anche perché egli sente molto la sua mancanza.