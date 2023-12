Oggi, martedì 5 dicembre, si terranno alla basilica di Padova i funerali di Giulia Cecchettin: per l’ultimo saluto sono attese 10mila persone.

Nella giornata di oggi, martedì 5 dicembre, si terranno i funerali di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato. La La cerimonia inizierà alle ore 11:00 nella basilica di Santa Giustina, a Padova.

Sono attese circa 10mila persone, per questo i varchi per accedere alla chiesa sono stati aperti fin dalle prime ore della mattina. Saranno molti anche coloro che non potranno entrare ed assistere alle esequie, ma potranno contare sui maxischermi allestiti in Prato della Valle. Il comune di Vigonovo – città di residenza di Giulia – ha allestito persino una gigantografia della ragazza di fronte al municipio.

Anche il presidente di regione Veneto, Luca Zaia, si è stretto intorno alla famiglia della vittima, chiedendo alla comunità di lasciare segnali forti un questa giornata, per non dimenticarla. Ha anche indetto il lutto regionale.

Chiusa l’Università di Padova per i funerali

Giulia Cecchettin era una studentessa di ingegneria biomedica all’Università di Padova, e proprio per questo l’ateneo, in segno di lutto ha disposto fino alle ore 14:00 la sospensione delle lezioni e per tutto il giorno l’esposizione a mezz’asta delle bandiere. La decisione è arrivata direttamente dalla rettrice, Daniela Mapelli, che presenzierà al funerale.