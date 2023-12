Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lancia un appello in occasione dei funerali di Giulia Cecchettin: “Non dimentichiamola”.

Luca Zaia continua ad essere vicino al caso Giulia Cecchettin, studentessa 22enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. In occasione dell’ultimo saluto alla giovane vittima del femminicidio, il pressidente di Regione Veneto ha invitato tutti i cittadini a dare un segnale concreto, per non far finire “nel dimenticatoio” il crimine:

«Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un’ora. Suoniamo i clacson, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Questo dev’essere lo spartiacque, che è culturale nell’approccio, altrimenti andrà a finire che Giulia sarà dimenticata».

Il funerale di Giulia Cecchettin

I funerali di Giulia avranno luogo domani, martedì 5 dicembre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. La scelta di una chiesa così importante è dettata dalla previsione dei partecipanti: infatti, dovrebbero essere almeno 10mila le persone presenti per l’ultimo addio.

La prefettura prevede anche l’ipotesi di dover accogliere personalità di spicco, tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier, Giorgia Meloni – tutto ciò non è ancora confermato.