Giulia De Lellis, lo sfogo contro le fake news sul suo conto: “Assurdità inventate”

Giulia De Lellis si è scagliata contro alcune notizie inventate nei suoi confronti e ha minacciato di sporgere querela.

Giulia De Lellis si è scagliata contro alcune fake news riguardanti alcune sue presunte affermazioni (poi risultate false) in merito all’Abruzzo.

Giulia De Lellis contro le fake news

Giulia De Lellis si è scagliata con un duro sfogo contro alcune notizie false in circolazione in merito a una sua presunta dichiarazione sull’Abruzzo. “Oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante, non credo sia una regione da visitare.

Abbastanza inutile”, è la dichiarazione che sarebbe stata attribuita all’influencer e che l’ha mandata su tutte le furie. Nel suo sfogo, oltre a scusarsi pubblicamente, l’influencer ha tuonato: “Mi dissocio da queste parole: dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo tutto l’impegno pubblico e privato che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato a un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte mia di questi sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo, e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso.

La fonte è stata ovviamente rintracciata e successivamente querelata”.

Giulia De Lellis contro l’autore della fake news

L’influencer si è scagliata anche contro l’autore della notizia falsa che, a suo dire, sarebbe proprio un cittadino abruzzese. “Ecco il fenomeno, il genio delle fake news. Un abruzzese che insulta l’Abruzzo facendo passare per mie queste dichiarazioni. (…) Qualcuno gli dicesse che non basta cancellarsi IG perché lui esiste per davvero e le responsabilità dovrà inevitabilmente assumersele”, ha tuonato l’influencer, intenzionata a intraprendere le vie legali.

Giulia De Lellis: la vita privata

Querele a parte Giulia De Lellis sta vivendo un periodo roseo dal punto di vista lavorativo e sentimentale: da oltre un anno al suo fianco è sempre presente il fidanzato Carlo Gussali Beretta. I due si sono conosciuti grazie all’ex compagno di Giulia De Lellis, Andrea Damante.

Proprio il Dj veronese aveva mostrato il suo disappunto nell’apprendere la nuova liaison sorta tra la sua ex e quello che lui credeva essere un suo amico: “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social.

Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”, ha dichiarato, e ancora: “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”.