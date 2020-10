Andrea Damante: “Ho saputo di Giulia e Carlo, lui era mio amico”

Andrea Damante ha rivelato di aver saputo della relazione tra la sua ex, Giulia De Lellis, e l'amico Carlo Beretta, via social.

Per la prima volta Andrea Damante ha preso la parola in merito alla presunta nuova liaison tra la sua ex, Giulia De Lellis, e il rampollo della famiglia Beretta, suo amico.

Andrea Damante su Carlo e Giulia

A quanto pare Andrea Damante non ha preso affatto bene la notizia della presunta liaison sentimentale tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta.

Finora l’influencer si è limitata a confermare di aver conosciuto “una persona speciale” mentre Andrea Damante al salotto di Silvia Toffanin ha confermato di aver appreso la notizia via social e di esserci rimasto male, specie visto che considerava Beretta un suo amico.

“Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara.

Avrei preferito saperlo prima”, ha dichiarato il dj veronese, rivelando di aver cominciato a risentire Giulia solo qualche giorno fa e di aver sperato che le cose tra loro potessero “aggiustarsi” ancora una volta (i due si sono lasciati di nuovo durante l’estate). Dopo essersi rimessi insieme durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Damante ha confessato anche di aver sognato con la sua storica fidanzata una famiglia nella sua casa a Milano: “Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”, ha confessato.

Giulia De Lellis replicherà a quanto affermato dalla sua ex fiamma confermando la storia con Carlo Beretta?