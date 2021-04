Giulia Elettra Gorietti, rissa sfiorata per la mascherina: cos’è successo

Giulia Elettra Gorietti ha denunciato via social un terribile episodio capitatole a Roma quando ha chiesto a una negoziante di indossare la mascherina

Giulia Elettra Gorietti ha denunciato via social di esser stata minacciata da una tabaccaia di Roma che aveva invitato ad indossare la mascherina.

Giulia Elettra Gorietti: la denuncia

Attraverso i suoi canali social l’attrice Giulia Elettra Gorietti ha denunciato un episodio che le sarebbe capitato a Roma a causa della mascherina anti-Covid.

L’attrice si sarebbe recata in un tabaccaio e avrebbe fatto chiesto alla negoziante d’indossare la mascherina (così come previsto dalle norme attualmente in vigore per cercare di contenere l’emergenza sanitaria). Per tutta risposta la tabaccaia sarebbe andata in escandescenze e avrebbe minacciato l’attrice:

“La signora mi ha alzato le mani perché le ho chiesto di indossare la mascherina”, ha raccontato Giulia Elettra Gorietti, e ancora: “Ho messo questo video perché se non la riprendevo, continuava ad alzarmi le mani e poi perché io voglio che si veda quello che c’è.

Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria stia senza mascherina a ricevere la gente, sia lei che la madre che avrà avuto una settantina di anni e alzi le mani chiamando zoc**la o facendo minacce di morte. Una cosa veramente allucinante. Io sono senza parole”. A seguire l’attrice ha pubblicato alcuni messaggi che le avrebbe inviato la donna via social smentendo quanto da lei affermato.