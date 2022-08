Giulia Pauselli è mamma per la prima volta: le prime foto sui social

Giulia Pauselli ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio, Romeo Maria.

Con enorme emozione Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno annunciato via social la nascita del loro primo bebè, il piccolo Romeo Maria.

La coppia, da sempre molto discreta, nei mesi scorsi aveva svelato ai fan alcuni retroscena sulla gravidanza, che però avevano preferito vivere nel massimo riserbo. “Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”, ha scritto la coppia mostrando una foto delle manine del piccolo.

In tanti tra amici, fan e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per la nascita del piccolo Romeo Maria, e non vedono l’ora di saperne di più.

La scelta della privacy sulla gravidanza

Alcuni mesi fa Giulia Pauselli aveva dichiarato di voler vivere la gravidanza nel massimo riserbo e nel calore della sua famiglia.

“Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima,profonda e viscerale dì questa e che merita tempo,rispetto e protezione”, aveva dichiarato la ballerina via social.