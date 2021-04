Dopo il grande entusiasmo iniziale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non andranno più a convivere: ecco cosa sta succedendo ai due ex gieffini

Nessuna convivenza all’orizzonte per gli ex gieffini Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo la conclusione del reality show di Canale 5, la coppia aveva spesso parlato dell’eventualità di andare ad abitare sotto lo stesso tetto anche nella vita reale.

A quanto pare, invece, non sarà un progetto che i due realizzeranno nell’immediato, come dichiarato dall’ex Velino di Striscia la Notizia. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale “Mio”, il marateota ha infatti chiarito che i tempi non sono ancora maturi per compiere un passo così importante.

SECONDO ME PIERPAOLO DOPO QUESTA CONVIVENZA DI 24 H SU 24 TEME DI SOFFRIRE LA DISTANZA DA GIULIA QUANDO SARANNO FUORI #PRELEMI — cri.lu83 (@CriLu83) January 27, 2021

“È abbastanza prematuro. Adesso lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana. Quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”. Quella di Pierpaolo sembra dunque una vera e propria retromarcia nei confronti di Giulia Salemi, con la quale aveva spesso parlato di convivenza anche durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Il modello ha tuttavia precisato che la storia con l’influencer italo-persiana continua alla grande, tanto che Giulia ha anche già conosciuto il figlio di Pierpaolo.