Sabrina Paulis, la madre di Alessandro Impagnatiello ha parlato del figlio a La Vita in diretta: "Non ci credo ancora"

Sabrina Paulis, la madre di Alessandro Impagnatiello, il 30enne accusato di aver ucciso Giulia Tramontano è intervenuta a “La vita in diretta”. La donna, visibilmente scossa per il dramma che si è consumato a Senago e nel quale è stata portata via la vita alla giovane incinta di sette mesi, ha chiesto perdono in lacrime per ciò che ha fatto il figlio: “Chiedo perdono, da madre, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così” .

Giulia Tramontano, parla la mamma di Alessandro Impagnatiello: “Mio figlio è un mostro”

La donna ha dichiarato: “Non oso immaginare i familiari di Giulia. La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro”, quindi ha proseguito: “Come fai a perdonare? Alessandro pagherà, quello si, ma è imperdonabile […] Io le chiedo perdono da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono di aver fatto un figlio così. Chiedo perdono a tutta la famiglia di aver fatto un figlio così che nessuno sapeva. Ale non era così”.

“Non so cosa è successo, non ci credo ancora”

Infine la madre di Impagnatiello ha rievocato i giorni nei quali si era consumato il terribile omicidio: “Era molto credibile. Io gli dicevo: ‘Ale tu mi devi dire qualcosa? Non ti preoccupare. Eravamo da soli e diceva ‘No non ti devo dire niente. Dov’è Giulia?’e piangeva”. Il figlio le aveva così risposto: “Tu fidati di me. Voi dovete fidarvi di me”. La donna ha osservato: “Come fai? Uno che ti dice così ed è tuo figlio? È un mostro e lo ripeterò sempre ma lui non era così”