Giulia Tramontano, un filmato inedito riprende Impagnatiello dopo l'omicidio

In un filmato in esclusiva mandato in onda da Quarto Grado sono emersi importanti dettagli su Alessandro Impagnatiello.

Nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 7 luglio, sono state pubblicate delle immagini importantissime legate al caso Giulia Tramontano. Un filmato esclusivo ha ripreso Alessandro Impagnatiello dopo l’omicidio della compagna che portava in grembo il piccolo Thiago. L’uomo che – ricordiamo – è reo confesso ed è detenuto nel penitenziario di San Vittore.

Giulia Tramontano, un video inedito mostra Alessandro Impagnatiello dopo l’omicidio

Nelle immagini il barman è stato immortalato in una tabaccheria mentre mentre stava acquistando una pacco di sigarette. L’uomo è stato ripreso sia alla cassa, sia fuori dall’esercizio, proprio nel momento in cui rivolgeva il suo sguardo verso le telecamere. Si tratta dunque nei fatti di un altro episodio che va a evidenziare una volta di più i tentativi messi in atto dall’uomo per depistare le indagini. In altre immagini mostrate sempre dal programma Impagnatiello si trova nello stabile dove condivideva l’abitazione con Giulia.

Negato il coinvolgimento di altre persone nel delitto

Nel frattempo Impagnatiello ha fatto sapere che nell’omicidio non sono state coinvolte altre persone. Sono inoltre oggetto di analisi i dispositivi elettronici (pc, smartphone), appartenuti al barman. Potrebbero essere cruciali per comprendere se si sia trattato o meno di omicidio premeditato.