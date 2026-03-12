Una tragedia ha colpito la comunità di Villaricca, in provincia di Napoli. Un giovane di 19 anni è morto oggi, giovedì, 12 marzo, dopo essere arrivato in ospedale con la gola tagliata in seguito a un grave incidente domestico il 9 marzo. Il ragazzo è rimasto ricoverato per alcuni giorni in condizioni critiche, ma purtroppo ogni tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato inutile.

Giuseppe Lucarelli è morto a 19 anni: oggi il tragico epilogo in ospedale

All’arrivo in ospedale le condizioni del giovane sono apparse immediatamente molto gravi. I medici hanno disposto un intervento chirurgico d’urgenza per tentare di bloccare la forte emorragia causata dalla ferita, che aveva interessato anche la giugulare, una delle principali vene del collo che convogliano il sangue dalla testa verso il cuore. Nonostante il delicato intervento e i tentativi del personale sanitario di salvargli la vita, il quadro clinico è rimasto critico per giorni. Dopo giorni di agonia in ospedale, il cuore del ragazzo ha purtroppo cessato di battere nella giornata di oggi, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Giuseppe Lucarelli è morto a 19 anni: la gola tagliata e la corsa in ospedale. Cosa è successo

Giuseppe Lucarelli, giovane di 19 anni residente a Villaricca, comune della città metropolitana di Napoli, è rimasto gravemente ferito lo scorso 9 marzo in seguito a quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un incidente avvenuto all’interno della sua abitazione.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano dopo aver riportato una profonda ferita alla gola. Le prime ipotesi investigative fanno riferimento a un possibile impatto con il vetro di una porta, che avrebbe provocato il grave taglio. Subito dopo l’accaduto i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione per effettuare i rilievi necessari e avviare gli accertamenti utili a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.