Gli ex Francesco Renga e Ambra di nuovo insieme per un'occasione speciale

Gli ex Francesco Renga e Ambra di nuovo insieme per un'occasione speciale

Gli ex Francesco Renga e Ambra di nuovo insieme per un'occasione speciale

Insieme per un evento semplice "come piace a noi": Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno conservato rapporti impeccabili

Ci sono cose che uniscono e persone che lo fanno ancora di più, se poi sono figli il cemento diventa inattaccabile: ecco perché gli ex Francesco Renga e Ambra Angiolini sono comparsi di nuovo insieme per un’occasione speciale. Il compleanno del piccolo Leo e gli splendidi scatti di una famiglia allargata e del tutto serena sono la prova della assoluta bellezza dei rapporti mai gustati.

Francesco Renga e Ambra di nuovo insieme

Ecco perché, come si legge sui media, Francesco Renga e Ambra Angiolini riuniscono la famiglia per festeggiare il 17esimo compleanno del figlio Leo. I due hanno voluto documentare sui social una giornata molto speciale: “Come piace a noi”, ha spiegato Ambra. Con i due ex anche la figlia maggiore Jolanda, aiutante efficiente per organizzare la sorpresa a Leo. Francesco ed Ambra sono rimasti in ottimi rapporti e si supportano vicendevolmente malgrado una storia finita nel 2015.

Ecco con chi stanno adesso i due “ex”

Renga lo aveva confermato già a Verissimo: “Quando finisce un amore così è sempre una sconfitta. Il senso di colpa è passato quando ho iniziato a vedere i miei figli sereni”. Renga è fidanzato con Diana Poloni, alla quale aveva dedicato la canzone “Aspetto che torni”, a Sanremo 2019. Ambra invece ha una relazione sentimentale con Andrea Bosca, l’attore di 43 anni, piemontese, conosciuto sul set di “Protezione Civile”.