Italia e Francia evacuano i propri cittadini dopo il golpe in Niger con il quale il presidente Mohamed Bozoum è stato destituito. Il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ha annunciato che a breve un volo speciale riporterà gli italiani in patria. Una misura analoga è stata annunciata dall’ambasciata francese per riportare a casa i connazionali.

Golpe in Niger, Italia e Francia evacuano i propri cittadini. Tajani: “Volo speciale per il rientro dei connazionali”

I Governi di Ouagadougou e Bamako hanno rilasciato un comunicato congiunto con il quale hanno annunciato che qualsiasi intervento militare in Niger per riportare al potere il presidente Mohamed Bazoum, destituito da un golpe, verrebbe letto come “una dichiarazione di guerra contro il Burkina Faso e il Mali”. Il comunicato congiunto è stato diramato all’indomani dell’ultimatum giunto dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas-Cedeao) che minacciano di ricorrere all’uso della forza se l’ordine costituzionale non dovesse presto essere ripristinato.

La situazione in Niger, intanto, sta avendo ripercussioni non solo in Africa ma anche nel resto del mondo. In Italia, ad esempio, il Governo ha deciso di “offrire ai concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l’Italia”. A riferirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il titolare della Farnesina, nel post condiviso su Twitter, ha anche comunicato che l’ambasciata a Niamey “resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso”.

Parigi al lavoro sull’evacuazione. Il ministro degli Esteri smentisce i golpisti: “Nessun intervento militare in programma”

Al pari dell’Italia, anche la Francia ha deciso di avviare “oggi”, martedì 1° agosto, l’evacuazione dei connazionali dal Niger. È quanto reso noto dal ministro degli Esteri di Parigi, Catherine Colonna.

Intervenendo sulla questione, l’ambasciata francese a Niamey ha precisato a mezzo comunicato che “in considerazione del deterioramento della situazione della sicurezza in Niger e approfittando della relativa calma a Niamey, si sta preparando un’operazione di evacuazione aerea da Niamey”. L’evacuazione “avrà luogo in un periodo di tempo molto breve”, si legge ancora nella nota.

Già ieri, lunedì 31 luglio, la ministra degli Esteri francese aveva rilasciato alcune dichiarazioni su quanto sta accadendo in Niger per smentire le accuse dei golpisti secondo i quali la Francia avrebbe intenzione di “intervenire militarmente” nel Paese.

“È falso”, ha dichiarato Colonna ai microfoni di Bfm. “Non bisogna cadere nella trappola. È ancora possibile riportare il presidente destituito Mohamed Bazoum alle sue funzioni. È necessario perché queste destabilizzazioni sono pericolose per il Niger e i suoi vicini”, ha aggiunto.

Il ministro, inoltre, ha ribadito che il presidente Emmanuel Macron “segue attivamente la situazione in corso” e si è confrontato con Bazoum e altri leader africani.