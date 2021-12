Gonfiore dopo le feste? Ecco la bevanda per dimagrire velocemente e sgonfiare la pancia

Aiuta la digestione e il dimagrimento, questa bevanda a base di coriandolo cinese è l'ideale per sgonfiare la pancia dopo le abbuffate natalizie

Bevanda per digerire e sgonfiare la pancia: la spezia miracolosa

Natale è passato e con lui anche le grandi abbuffate della vigilia e del 25.

Andiamo alla scoperta di una spezia “miracolosa”, alla base di molte bevande orientali, che aiuta la digestione e il dimagrimento: il prezzemolo cinese.

Bevanda per digerire e sgonfiare la pancia: il prezzemolo cinese

Forse più conosciuto con il nome coriandolo, il prezzemolo cinese è spezia e un’erba aromatica, davvero efficace come antibiotico e antinfiammatorio naturale. Tra i suoi pregi vanta eccezionali effetti antibatterici, aiuta a digerire velocemente e sgonfiare la pancia perché ricco di minerali.

Riesce inoltre ad abbassare il colesterolo cattivo ed è anche un alleato per chi soffre di diabete, in quanto essendo in grado di ridurre la glicemia alta.

Bevanda per digerire e sgonfiare la pancia: la sua origine

Il coriandolo è una pianta erbacea annuale originaria dei paesi del Mediterraneo orientale, appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, ma attualmente viene coltivato in tutto il mondo. Di questa pianta sono utilizzate sia le foglie, più piccanti e davvero apprezzate soprattutto in Oriente, ma anche i frutti gialli dal sapore dolciastro che ricorda i limoni.