Google ha investito 4 milioni di euro in progetti italiani per la cybersecurity: iniziative per la sicurezza delle imprese e la tutela delle persone più anziane.

4 milioni di euro finanziati da Google per le iniziative “vincenti” per la cybersecurity, che arrivano dal Politecnico di Milano e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma. La proposta è un’app basata sull’Intelligenza artificiale in grado di identificare le vulnerabilità informatiche delle Pmi, fornire riscontri su eventuali lacune e suggerire strategie di mitigazione in tempo reale per consentire loro di difendersi dalle continue minacce digitali.

Il progetto mira a supportare oltre 300mila Pmi, contribuendo a ridurre del 30% gli attacchi informatici e a migliorare del 20% la consapevolezza di tali minacce da parte dei dipendenti.

Google, 4 milioni di euro per la cybersecurity: l’iniziativa di Biblioteche Senza Frontiere Italia

Per il secondo progetto, sviluppato da Biblioteche Senza Frontiere e supportato da Dataninja e Seedble, l’obiettivo è colmare il divario in materia di sicurezza informatica e fornire strumenti dedicati alle generazioni più anziane, sviluppando un sistema di avvisi sulle minacce informatiche. A questo scopo verrà creata un’applicazione con un assistente basato sull’IA generativa.