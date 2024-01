Gorizia, ponteggio cade su operai: un disperso

Tragedia a Gorizia: un operaio disperso dopo il crollo di un ponteggio

Nel cuore di Gorizia, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla scomparsa di un lavoratore edile a seguito del crollo di un ponteggio. Un altro operaio, che stava lavorando insieme a lui, si è sicuramente ferito; attualmente non si è tuttavia a conoscenza delle sue condizioni.

Questo evento drammatico ha scosso profondamente la comunità locale e ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini di Gorizia. Del resto, non si tratta del primo incidente sul lavoro. Soltanto nel 2023, infatti, se ne sono verificati a decine, comportando la morte di numerose persone.

Le autorità competenti sono immediatamente intervenute per avviare le ricerche e garantire la sicurezza dei soccorritori sul luogo dell’incidente. Al momento, tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alle cause esatte del crollo o alle circostanze in cui uno dei due lavoratori è rimasto ferito e l’altro è andato (al momento) disperso .

La città di Gorizia attende con il fiato sospeso i due verdetti, sperando che la ferita subita dal primo operaio non si riveli fatale e che la scomparsa del secondo sia soltanto un istante, un momento di panico all’interno di una più ampia vicenda dal lieto fine.