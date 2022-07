Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova, è preoccupato che la crisi di governo possa avere conseguenze sui vaccini.

Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova, ha espresso la sua preoccupazione riguardo la crisi di Governo. Il medico è preoccupato che l’addio di Mario Draghi possa avere conseguenze sulla campagna vaccinale.

Governo, Bassetti: “La crisi non comprometta i vaccini in autunno”

Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha il timore delle possibili conseguenze della caduta del governo sulla campagna vaccinale. L’addio di Mario Draghi “potrà portare problemi alla campagna vaccinale futura se non ci si organizzerà per tempo” ha dichiarato il medico. “La campagna dei richiami estivi per over 60 sta andando male, perché non si è voluto ascoltare i medici sul campo. Praticamente nessuno degli aventi diritto sta andando agli hub e invece, in autunno, sarà fondamentale convincere queste persone, ma va cambiato approccio” ha aggiunto.

Governo, Bassetti: “La gestione della questione sanitaria è stata un disastro”

Matteo Bassetti, in un’intervista all’Agi, ha spiegato di essere molto dispiaciuto “per la caduta di Mario Draghi, ma se mi si chiede come è stata gestita la questione sanitaria nel 2022, Covid e no, credo sia stata un disastro“. Ora la preoccupazione del medico riguarda la campagna vaccinale prevista per l’autunno, che potrebbe subire delle conseguenze proprio dalla caduta del Governo.