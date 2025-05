Al Gp di Monaco era presente anche Flavio Briatore, imprenditore miliardario, ma accanto a lui nessuna nuova fiamma, anzi. Briatore ha approfittato dell’evento per riunire la famiglia.

Gp di Monaco, la riunione familiare di Briatore con i figli Nathan e Leni: la reazione delle mamme

Al Gran Premio di Monaco tappa prestigiosa del calendario di Formula 1, non è passata inosservata la presenza di Flavio Briatore.

L’immagine sui social, in compagnia dei figli, ha subito suscitato una reazione di affetto e stima da parte dei fans.

La foto con i figli

Flavio Briatore ha posato per una foto con i figli Nathan Falco e Leni al Gran Premio di Monaco, regalando ai fan un’affettuosa immagine di famiglia “allargata”.

Nathan Falco è il secondo figlio, nato nel 2010 dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, mentre Leni, 21 anni, è la primogenita avuta dalla relazione con la super modella Heidi Klum.

Leni, che ha visto per la prima volta, di persona, il padre biologico nel 2018, da qualche anno frequenta più assiduamente Monte Carlo e l’Italia, trascorrendo settimane di vacanza con Flavio Briatore e il fratello Nathan.

Il legame tra i due fratelli

I due fratelli sono molto legati e complici: in un momento delicato per Briatore, quando è stato sottoposto a un intervento al cuore, l’imprenditore aveva raccontato: “Se ho sentito Leni? Sì, certo. Addirittura è stato Falco ad avvisarla subito”.

Nathan mantiene un filo diretto con la sorella, facendo anche da ponte tra lei e il padre. Di Leni, Briatore gliene ha parlato “che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto: “Papà io già lo sapevo”. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto”, aveva spiegato l’imprenditore, che non nasconde il profondo affetto per la figlia: “Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco”.

La reazione di Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum

Nella foto postata sui social, a bordo di un’imbarcazione a Montecarlo, Nathan e Leni stringono affettuosamente il padre in un abbraccio, un gesto semplice ma carico di significato che racconta il legame profondo che li unisce. Nathan Falco ha posato anche con la mamma Elisabetta Gregoraci, presente alla gara, e poi con la sorella e il fidanzato.

Anche Heidi Klum ha ripostato nelle storie Instagram la foto di Flavio con i due figli, circondandolo con un grande cuore. Anche Elisabetta Gregoraci ha replicato al post dell’ex marito con due cuoricini.