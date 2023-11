Grande Fratello, Ciro riceve una sorpresa dalla fidanzata Federica. Lei: "Ti voglio vedere sorridente"

Per Ciro questo non è un momento facile nella casa del Grande Fratello. La sorpresa della fidanzata ha rasserenato gli animi del giovane.

Ciro non ha vissuto momenti di giorni facili, tanto che ciò lo ha portato a isolarsi e stare per conto proprio. Ed è così che il conduttore Alfonso Signorini lo ha invitato l’inquilino nella mystery room ed è così che è arrivata la fidanzata Federica. La giovane non ha mancato di dargli tutto il suo sostegno e lo ha motivato ad andare avanti: “Voglio che tu superi questa cosa, l’unico limite sei tu, non devi farti bloccare”, ha dichiarato la giovane.