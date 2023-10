Polemica tra i fan del Grande Fratello nei riguardi di Anita Olivieri. La concorrente Nip si è scagliata ancora una volta contro Beatrice Luzzi, facendo una battuta su Hunger Games che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori.

Anita Olivieri ha commesso un altro scivolone di stile. Molto probabilmente, appena la concorrente andrà al televoto, i fan la faranno fuori dal Grande Fratello. Sui social è diventato virale un video in cui la ragazza si scaglia contro Beatrice Luzzi tirando in ballo Hanger Games.

Nel filmato in questione, tra i tanti concorrenti che si scagliano contro la Luzzi, si sente anche Anita che pronuncia:

“A Beatrice facciamo come in Hunger Games le diamo 10 minuti per scappare e poi andiamo a cercarla”.

La battuta al vetriolo non è piaciuta ai fan del Grande Fratello che, quasi in massa, hanno fatto notare: “In Hunger Games dopo che ti trovano ti uccidono“.

I fan del Grande Fratello si sono schierati con Beatrice e hanno attaccato Anita. Tra i tanti cinguettii arrivati su Twitter si legge: “Anita è da squalifica. In Hunger games dopo che ti trovano ti uccidono“, oppure “Pensate per cose maggiori di cosa sarebbe capace!“.

Anita è da squalifica

In hunger games dopo che ti trovano ti uccidono #grandefratello #anitafuori https://t.co/ZewsYZL4lS

— ilGuruMasciuga (@misciu2020) October 2, 2023