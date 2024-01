Grande Fratello, Greta fa una rivelazione su Mirko e Perla: cosa ha detto

Nella casa del Grande Fratello si è tornato a parlare ancora una volta di Mirko e Perla. Questa volta a parlarne è stata l’ex tentatrice Greta Rossetti che, come noto, ha intrecciato per un periodo un triangolo proprio con questi ultimi. Greta si trovava in veranda insieme ad altri coinquilini quando ha fatto una confessione sul suo ex fidanzato a tratti inaspettata, una dichiarazione questa che non è passata certo inosservata.

Grande Fratello, Greta fa una confessione su Mirko e Perla: cosa ha detto la ex tentatrice

Anche Greta, come è facile ormai intuire arrivati a questo punto, ha preso atto che tra Mirko e Perla c’è un legame che difficilmente potrà essere sciolto. Sui due ex protagonisti di Temptation Island ha pronunciato delle parole dalle quali traspare serenità, tanto da dichiarare che i due dovrebbero pensare di poter tornare un giorno insieme. Secondo Greta, il sentimento tra i due c’è ancora.

Greta su Mirko e Perla: “Lui non voleva accettare di soffrire”

Per ciò che riguarda il suo pensiero sui due ex fidanzati, Greta ha mostrato di non avere alcun dubbio: “Se quella parte non manca che cosa devono cercare? Se il sentimento c’è, di cosa stiamo parlando? Solo stando insieme possono superarla, secondo me. Quello che ha vissuto lei quest’estate lo sta vivendo lui adesso. Noi parlavamo sempre e solo di lei. Lui non voleva accettare di soffrire”.