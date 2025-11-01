Un gesto a sorpresa che ha lasciato increduli i gieffini presenti. É quello compiuto da Simone nella casa del Grande Fratello in un breve momento di tranquillità di una serata caratterizzata da scontri e litigi. Il giovane si è improvvisamente alzato avvicinandosi ad un tavolino che ha letteralmente ribaltato davanti agli altri concorrenti, facendo cadere a terra tutto ciò che si trovava posato al di sopra.

Tra i primi a reagire Omer, furioso per il surreale comportamento di Simone: ne sono seguiti momenti concitati e di alta tensione.

Simone rovescia il tavolo senza motivo: rabbia e litigi al Grande Fratello

Lo strano episodio è avvenuto nel corso della festa organizzata per Halloween e ha avuto per protagonista Simone De Bianchi che, nel cuore della notte ha rivelato di provare una sorta di interesse per Anita. Raccontando: “Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto io le risposte che dovevo avere nella vita ce le ho avute, quello che dovevo recuperare nella mia vita l’ho avuto. Qui dentro al GF – ha rivelato poi ai presenti – a me mi interessa di Anita, che a lei però interessa Jonas e a lui interessa lei. Che ci sto a fare qui dentro io? Basta. Il mio pensiero è quella ragazza lì, la penso dal secondo giorno che sto qui dentro. Io poi voglio tanto bene a Jonas e non gli farò mai guerra per una donna. A me è bastato uno sguardo per capire se mi interessava“.

Ne è seguito un litigio con Grazia la quale in precedenza aveva avanzato l’ipotesi che Valentina e Domenico potessero essersi messi d’accordo prima di entrare nella casa per creare dinamiche sentimentali. A seguire però Simone ha fatto qualcosa di assolutamente inaspettato alzandosi e ribaltando un tavolino che si trovava in giardino. I gieffini presenti sono rimasti increduli ma Omer non è restato in silenzio, arrabbiandosi molto: “Ma che cavolo stai dicendo? Che cavolo stai facendo? Come ti permetti di fare questa roba? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo?“. Poco dopo è intervenua anche Rasha cercando di fargli capire che aveva sbagliato: “Hai parlato per 20 minuti e non hai detto niente. Noi ci stavamo guardando tutti senza capirti. Iniziavi una cosa e poi sfociavi in un’altra. Hai scoppiato il palloncino di Grazia e poi hai ribaltato il tavolo. Ti rendi conto? Sei stato passivo aggressivo”.

Simone e il tavolino ribaltato al gf: la replica del gieffino

A quel punto è arrivata la replica di Simone: “Ok, ho ribaltato il tavolo, amen. Mi prendo la responsabilità del gesto che ho fatto. In una maniera mia ho sfogato la mia rabbia“. Sostenuto da Jonas che ha preso le sue difese spiegando anche il motivo: “Sì ha ribaltato il tavolo e allora? Lui avrà sbagliato, ma Grazia gli ha urlato contro e non lo faceva parlare. Lui era esasperato e non riusciva a parlare e quindi ha fatto quel gesto forte“.