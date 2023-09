Fiordaliso è finita nel mirino dei fan del Grande Fratello 2023 per una frase infelice detta ad Arnold Cardaropoli. La cantante potrebbe anche rischiare un provvedimento disciplinare.

Grande Fratello: la frase di Fiordaliso ad Arnold fa infuriare i fan

Nuova bufera nella Casa del Grande Fratello 2023, per una frase che Fiordaliso ha rivolto ad Arnold. La cantante, dopo essere stata brutalmente attaccata da Claudio Roma, è andata alla ricerca di Cardaropoli per tutta la casa. Non si è ben capito cosa volesse da lui, ma quando l’ha trovato ha commesso uno scivolone di stile che in molti hanno bollato come razzismo.

La frase razzista di Fiordaliso

Appena ha incrociato Arnold, Fiordaliso ha esclamato:

“Sei troppo scuro non ti vedevo”.

Una frase che è stata subito captata dai telespettatori che stavano seguendo la diretta sul canale 55 del digitale terrestre. Arnold, che già era stranito per le discussioni legate al gioco degli autori del Grande Fratello, l’ha guardata un po’ sconcertato.

Arnold preferisce ironizzare che polemizzare

Dopo un primo momento di incredulità, Arnold ha preferito ironizzare sulla frase di Fiordaliso. Il ragazzo ha ammesso di essere scuro, motivo per cui ha messo una giacca chiara. Nonostante la battuta, sembra che il concorrente del Grande Fratello abbia accusato le parole razziste della cantante, che ha provato a rimediare dicendo: “No, ma con il colore del coso… Ti ho cercato in camera e non capivo dove fossi”. Nel frattempo, i fan chiedono un provvedimento disciplinare.