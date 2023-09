Nella Casa del Grande Fratello è scoppiato il caos grazie ad un gioco proposto dagli autori. Molto probabilmente, lo staff di Alfonso Signorini ha proposto loro questo diversivo proprio per movimentare un po’ lo spettacolo.

Grande Fratello: un gioco degli autori fa crollare gli equilibri

Anche se il Grande Fratello è iniziato da poco, gli autori hanno pensato bene di proporre un gioco volto ad accendere gli animi dei partecipanti. Si tratta del solito quiz già visto nelle edizioni precedenti, quello in cui si chiede ai gieffini di esporsi sui coinquilini. Affascinante, ipocrita, narcisista: questi sono solo alcuni degli aggettivi che lo staff di Signorini ha chiesto di assegnare ai gieffini.

Grande Fratello: Beatrice è la più ipocrita

I concorrenti del Grande Fratello hanno eletto Massimiliano Varrese come più affascinante della Casa. Questo è stato l’unica ‘etichetta’ che non ha creato malumori. Senza ombra di dubbio, il ‘premio’ che ha dato vita ad una delle discussioni più accese è stato quello assegnato a Beatrice Luzzi, la più ipocrita del reality. La gieffina è rimasta malissimo, soprattutto per il voto di Giselda e Alex, e suoi confronti sono stati piuttosto infuocati.

Il modo in cui Beatrice li ha asfaltati tranquillamente in 30 secondi solo con la dialettica Io vi giuro questa donna mother is mothering #grandefratello pic.twitter.com/AkYcPMJ4iJ — Estanca 💐✨ (@ESTANCA2) September 20, 2023

Grande Fratello: le liti più accese

Le altri liti più accese scatenate dal gioco degli autori del Grande Fratello sono state quelle tra Claudio e Fiordaliso e Grecia e Letizia. Quest’ultima coppia ha avuto da discutere sull’assegnazione dell’etichetta narcisista. Letizia ha tuonato:

“Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola?! Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa“.

Grecia ha replicato:

“Non sei ingenua guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci“.