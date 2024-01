Grande Fratello: Perla ha mandato a Mirko gli auguri per il suo compleanno

Grande Fratello: Perla ha mandato a Mirko gli auguri per il suo compleanno

Fra Perla e Mirko, concorrenti del Grande Fratello, la complicità non è mai diminuita. La ragazza ha mandato all'ex fidanzato auguri molto particolari per il suo compleanno.

Sebbene la loro relazione sia finita da un po’, fra Mirko e Perla l’intesa e la complicità non sono mai diminuite. Lei è ancora nella casa del Grande Fratello, lui è uscito da qualche settimana ma ha ricevuto da lei una bella sorpresa per il suo compleanno.

Grande Fratello: gli auguri di Perla per Mirko

Non senza imbarazzo, Perla Vatiero ha mandato gli auguri di compleanno a Mirko Brunetti, suo ex fidanzato che fino a qualche settimana fa ancora era nella casa del Grande Fratello con lei.

“Sei una delle persone più importanti della mia vita”, queste le parole molto forti della ragazza, che ha inviato questo speciale messaggio a Mirko il 19 gennaio, in occasione del suo compleanno.

Guardando la telecamera ha parlato come se avesse Mirko davanti a sé ed è curioso pensare che invece quando erano una coppia, dimenticava spesso di fargli gli auguri.

Le parole di Perla: emozioni al Grande Fratello

Visibilmente emozionata, Perla rivolge a Mirko delle belle parole: “Spero che tu stia passando un bel compleanno insieme alle persone che ti amano. Sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno”.

La dedica prosegue con alcuni riferimenti alla loro relazione, ormai nota a tutti. I due non stanno più insieme ma sono molto vicini come amici, sembra però che i sentimenti non siano del tutto roba passata.

Nel messaggio, Perla continua dicendo: “Ti voglio bene, anche se parlare di bene è riduttivo. sei una delle persone più importanti della mia vita”.