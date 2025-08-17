Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è tornato a parlare di Lorenzo Spolverato, ex protagonista del Grande Fratello. Un viaggio, alcuni gesti discussi e le voci di una nuova frequentazione hanno acceso il dibattito sui social, alimentando curiosità e polemiche. Tra commenti dei fan e interventi degli esperti di cronaca rosa, la vicenda ha rapidamente guadagnato spazio, fino a spingere lo stesso Spolverato a intervenire pubblicamente.

Lorenzo Spolverato nel mirino del gossip

L’ex concorrente del GF sarebbe stato avvistato in Sicilia in compagnia di Ilaria, ragazza che molti indicano come la sua nuova fiamma. La coppia avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza insieme, mantenendo però un profilo basso sui social. Nonostante ciò, alcuni atteggiamenti poco chiari hanno fatto discutere, scatenando perplessità tra i fan e attirando i commenti pungenti di volti noti del gossip, tra cui Lorenzo Pugnaloni.

Grande Fratello, il duro sfogo di Lorenzo Spolverato: la replica alle critiche

Le critiche si sono fatte più insistenti dopo che sono emerse indiscrezioni su alcuni regali che Spolverato avrebbe passato a Ilaria, tra cui un bracciale donatogli dai suoi sostenitori. A rincarare la dose è stato Pugnaloni, che ha riportato un episodio segnalato dall’esperta di gossip Deianira Marzano: un presunto regalo dal contenuto esplicito mostrato e poi subito rimosso da una storia social.

“A Lorenzo le fan avevano regalato un gioco erotico e lei lo ha postato, ma ha cancellato subito la storia”.

A questo punto Spolverato ha scelto di rompere il silenzio, pubblicando un lungo messaggio in cui ha accusato Pugnaloni di inventare notizie e di alimentare dinamiche infondate. Con parole taglienti, l’ex gieffino ha difeso la propria posizione, sottolineando come, a suo avviso, si stia trasformando il gossip in “teatro dell’assurdo”.

“È lui il gossipparo del giorno? Io non lo conosco e non l’ho mai visto. L’unico nostro scambio risale al 2018, una chat chiusa con un cuoricino. Poi, dopo il GF, mi riscrive con tanto di vocale e numero in allegato. Tanti impegni, mille cose, non ho risposto. Magari voleva il mio numero? Probabilmente avrebbe evitato tutto questo”.

Poi, ha concluso: